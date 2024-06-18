MAGİNDER, Konteyner Kentte Çocuklarla Buluştu

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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, konteyner kentte düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

MAGİNDER tarafından Kurban Bayramı nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Samanköy konteyner kentte etkinlik düzenlendi. Depremzede çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi. Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, Kadın Komisyon Başkanı Şahide Baran, Genç MAGİNDER Başkanı Sertaç Özhüsrev çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, etkinliğin düzenleyen MAGİNDER yönetim kuruluna teşekkür etti.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ise, "Samanköy konteyner kentte kalan çocuklara yönelik bayramlaşma şenliği düzenliyoruz buradaki çocuklar bizim çocuklarımız. Kent genelinde konteyner kentte kalan tüm çocuklarımızı kapsayacak şekilde etkinlikler gerçekleştireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak bizlerin görevidir. Herkesin kurban bayramını kutluyor hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programda son olarak konuşan MAGİNDER Kadın Komisyon Başkanı Şahide Baran da, etkinliğin önemine vurgu yaparak dernek başkanı Salih Karademir'e teşekkür etti. - MALATYA