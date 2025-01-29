MAGİNDER yeni çarşı inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika
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MAGİNDER yeni çarşı inşaatında inceleme yaptı

MAGİNDER yeni çarşı inşaatında inceleme yaptı

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, beraberindeki heyet ile Emlak Konut tarafından inşa edilen yeni çarşı ve iş yerlerini ziyaret etti.

29.01.2025 12:33
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, beraberindeki heyet ile Emlak Konut tarafından inşa edilen yeni çarşı ve iş yerlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran'dan projenin durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Karademir, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Malatya'nın 6 Şubat depreminden sonra yeniden ayağa kalkabilmesi adına devletin önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Karademir, "Devletimizin burada yaptığı çalışmalar gerçekten çok ciddi. Devletimizin gücü, büyüklüğü bir kez daha bu projeyi incelediğimizde kendini gösteriyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Karademir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bakanlara, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karademir, şehrin çarşısının daha modern, dirençli ve güzel olacağına inandıklarını ifade etti. "Çarşımızın eksikleri ve kusurları olabilir, ancak bunlar hızlı bir şekilde gideriliyor ve şehirdeki motivasyonu düşürecek kadar büyük sorunlar değil" ifadelerini kullanarak çarşı kültürünün devam etmesi gerektiğine de dikkat çeken Karademir, esnafa çağrıda bulunarak, dükkanların verimli bir şekilde dağıtılmasının önemli olduğunu söyledi. Karademir, "Peynircinin, kadayıfçının, kasabın yeri belli olmalı. Çarşı kültürü devam etmelidir" şeklinde konuştu.

"Depreme dayanıklı, modern bir yapı"

Projeye dair teknik bilgiler de paylaşan Karademir, "Ziyaret sırasında yapılan teknik incelemelerde edinilen bilgilere göre, yeni çarşıda dükkan cepheleri en yüksek kalite boya ve traverten doğaltaş kaplamalarla düzenlenecek. Özel ışıklandırma sistemleri kullanılacak ve sokaklar ile caddeler eskisine kıyasla daha geniş olacak. Ayrıca, üst katlarda yapılacak ofislere tuvalet, lavabo ve mutfak hatları çekilecek. Yangın güvenliği sistemlerinin tüm iş yerlerinde bulunacağı belirtilirken, zemin katta otoparklar da yer alacak. Projenin depreme dayanıklı, modern yapılarla inşa edildiği ifade edildi" ifadelerine yer verdi.

Projenin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor

Yeni çarşı projesinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını kaydeden Karademir, şehrin geleceği adına umutlu mesajlar vererek, olumsuz söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Karademir, "Bilgi kirliliği, dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı dikkatli olmalıyız. İtibar edilmesi gereken tek yer, devletimiz ve devletimizin kurumlarıdır. Malatya, Malatyalılarla ayağa kalkacaktır" dedi.

Karademir, şehrin eski güzel günlerine atıfta bulunarak, "Ben bu çarşının çocuğuyum. Çocukluğum burada yaşadığım hatıralarla geçti. Bu çarşıda yeni umutlar ve hatıralar oluşacağına inanıyoruz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MAGİNDER yeni çarşı inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

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