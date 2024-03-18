Mahalleli, 9 yavrusu bulunan sokak köpeğine sahip çıkıyor

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9 yavrusu bulunan sokak köpeğine mahalleli sahip çıkıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde 9 yavru dünyaya getiren anne sokak köpeğine mahalleli sahip çıktı.

Yavrularını doğurduktan sonra köpeğin yiyecek bulmakta zorlandığını gören mahalle sakinleri bu duruma el attı. Mahalleli kendi aralarında karar alarak bir gün birisi ineğinden sağdığı sütü, kimisi bakkaldan aldığı ekmeği anne köpek ve yavrularına beslenmeleri için ayırdı. Mahallelinin sahip çıktığı sokak köpeğinin 9 yavrusu bu şekilde sağlıklı büyüyerek yaklaşık 3 haftalık oldu.

Anne köpek ve yavrularını besleyen mahalle sakinlerinden Murat Aydemir, "İlk gördüğümüzde baya düşkün haldeydiler. Karton kutudan geceleri yavru köpeklerin üşümemesi için bir yer yaptım. Daha sonra mahalleli olarak hepimiz sahip çıktık. Mahalledeki restorancılar yiyecek artıklarını, tavuk kemikleri gibi bunlar için ayırıyor. Kimi ineğinden sağdığı sütü veriyor. Bakkaldan ekmek alıp veriyoruz. Bu şekilde büyüyorlar" dedi.