Gaziantep'te Mahallemde Konser Var etkinlikleri büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Yerel

Gaziantep'te Mahallemde Konser Var etkinlikleri büyük ilgi görüyor

Gaziantep\'te Mahallemde Konser Var etkinlikleri büyük ilgi görüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Konser Var" etkinlikleriyle şehrin sevilen yerel sanatçıları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

30.07.2024 15:04  Güncelleme: 15:06
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Konser Var" etkinlikleriyle şehrin sevilen yerel sanatçıları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı'nın organize ettiği konserlerde her gün bir mahallede bir sanatçı sevilen şarkılarını vatandaşlarla söylemeye devam ediyor. Yoğun ilgi gören konserlerde, sevilen sanatçı Hasan Çoban, Zeytinli Mahallesi'nde Şehit Nafi Kıvanç İlkokulu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Vatandaşlar Çoban'ın şarkılarına keyifle eşlik etti.

Hasan Çoban'ın yanı sıra şehrin yerel sanatçılarından Mehmet Kalkan, Doğan Bayburt gibi sevilen yerel sanatçılar gazi şehirlilere keyifli anlar yaşatan konserlere ilerleyen günlerde de devam edecek.

Konser programı devamı

Konserler, 30 Temmuz 2024 Salı Günü Barak Mahallesi Fehmi Kasapoğlu İlkokulu'nda Kral Deniz, 6 Ağustos 2024 Salı Günü Düztepe Çamlık Mahallesi'nde Hürriyet Ortaokulu'nda Okan Bayburt, 7 Ağustos 2024 Çarşamba Günü Gazikent Mahallesi'nde Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu'nda Aysel Yılmaz ile devam edecek. Son gün olan 13 Ağustos 2024 Salı günü ise Seyrantepe Mahallesi'nde Edebali İlkokulu'nda şarkıcı Faruk Lök sahne alacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Mahallemde Konser Var etkinlikleri büyük ilgi görüyor - Son Dakika

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