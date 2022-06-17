Maharetli Eller Çarşısı kadınların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Maharetli Eller Çarşısı kadınların yüzünü güldürdü

17.06.2022 17:40
Maharetli Eller Çarşısı kadınların yüzünü güldürdü

Kağıthanelilerin el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağladığı Maharetli Eller Çarşısı'ndan yüzlerce kadın yararlandı.

Kağıthanelilerin el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağladığı Maharetli Eller Çarşısı'ndan yüzlerce kadın yararlandı.

Kağıthane Belediyesi'nin kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı, 700 kadını iş sahibi yaptı. Kağıthane'ye bağlı Emniyetevleri Mahallesi'nde bulunan AVM'de hizmet veren çarşıda, kadınlar evlerinde hazırladıkları ürünlerini hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanına sahip oluyor. Çarşıda el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları, takılar, çantalar, el yapımı tablolar ve hediyelik eşyalar bulunuyor.

Kadınlar ürettikleri ürünleri çarşıya gelerek teslim ediyor. Ürünlerin fiyatlarını üretici kadınlar belirlerken, satışını belediyeye bağlı uzman satış personelleri gerçekleştiriyor.

Yeni üyelik kayıtları başladı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çarşıda ürünlerini satmak isteyen kadınlar için yeni kontenjan açtıklarını belirterek kayıtların başladığını söyledi. Başkan Öztekin; "Her bir kadın çarşıda 3 ürününü satabiliyor. Şu an çarşıda hepsi birbirinden güzel el işi 2 binden fazla ürün alıcısını bekliyor. Çarşıda ürünlerini satmak isteyen girişimci kadınlara yeni kontenjanlar açtık. İsteyen vatandaşlarımız çarşıya gelerek başvuruda bulunabilirler" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maharetli Eller Çarşısı kadınların yüzünü güldürdü - Son Dakika

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