'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu - Son Dakika
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'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

07.03.2022 14:32
'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kurulan pazarda Talas Belediyesi'nin organizasyonuyla sahne alan yerel müzik grubu 'Grup Müzikal', hem girişimci kadınlara hem de alışverişe gelen vatandaşlara farklı bir gün yaşattı. Tarihi Harman Mahalle Meydanında kurulan ve birbirinden değerli el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, yine renkli görüntülere sahne oldu. Ailesi ve yakınlarıyla pazara gelen vatandaşlar farklı bir 'Dünya Kadınlar Günü' etkinliğine de şahit oldu.

Öte yandan her zaman olduğu gibi pazarda yine ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işler sergilenirken el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu. Hem pazardan hem de Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilen organizasyondan duydukları memnuniyeti belirten kadınlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

7 yıldır Kayseri'de yaşadığını belirten Gül Onbaşılı isimli bir vatandaş, pazara gezmek için geldiğini ve müzikli kutlama organizasyonuyla karşılaşınca ayrıca mutlu olduğunu kaydetti.

Fatma Molu isimli bir diğer vatandaş da, "Dünya kadınlar gününde böyle bir etkinlik olmasından çok mutlu oldum, Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Pazarda stant açan Kadriye Kaşıkçıoğlu isimli bir kadın işletmeci de Başkan Yalçın'ın kendilerine her zaman destek verdiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Kadın girişimcilere her zaman her şekilde destek olan Talas Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yayımladığı kadınlar günü mesajında kadınların her alanda güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğine vurgu yaparak, "Gücüyle, duruşuyla, herkese yetecek sevgi ve şefkatiyle kadınlar, geleceğimizin mimarıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu
'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu
'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu
'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

YORUMLAR
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Dünya Kadınlar Günü, Talas Belediyesi, 8 mart, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu - Son Dakika


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