Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Eylül\'de Ziyaretçilere Kapılarını Açıyor

18.09.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
Talas Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, 21 Eylül 2025'te Harman Mahallesi'nde, el işi ve yerel ürünlerle dolu bir pazar deneyimi sunacak. Pazar, mahalli sanatçı Ersin Çimen'in türküleriyle de renklenecek.

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', Eylül ayının son buluşmasında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanında her ayın birinci ve üçüncü pazar günü gerçekleştirilen organizasyon, 21 Eylül 2025 Pazar günü yine tezgah açıyor. Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor. Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu ve kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazarda bu hafta ayrıca özel bir sürpriz de olacak.

Kayseri'nin sevilen mahalli sanatçılarından Ersin Çimen, pazara gelerek seslendireceği birbirinden güzel türkülerle renk katacak. Çimen'in bu özel türkü şöleni 12.00-14.00 saatleri arasında dinleyiciyle buluşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

