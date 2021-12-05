Üye Girişi
Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika

Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı

05.12.2021 12:50
Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi'nin desteğiyle kurulan ve çalışmalarına başlayan Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin hazırlamış olduğu "Pazar Gücü Artan Bozkır Kadınları" projesi kabul edilerek 471 Bin TL hibe almaya hak kazandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi'nin desteğiyle kurulan ve çalışmalarına başlayan Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin hazırlamış olduğu "Pazar Gücü Artan Bozkır Kadınları" projesi kabul edilerek 471 Bin TL hibe almaya hak kazandı.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen imza töreninin ardından kısa süre içerisinde üretim tesisinde ihtiyaç duyulan makine ve üretim tezgahları alınacak, kooperatif tarafından Akdağmadeni ilçesinde birinci sınıf makarna çeşitleri üretimine başlanacak.

Akdağmadeni'nin ilk kollektif kadın girişimi olma özelliğini taşıyan kooperatife desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın "Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunduğu proje kabul edildi. Saatte 60 kg üretim kapasitesi bulunan tesisin kurulumu kısa süre içinde tamamlanacaktır. Üretim tesisinde makarnanın her çeşidi ile birlikte proje kapsamında olmayıp kooperatif üyelerinin çalışmaları, Akdağmadeni Belediyesi ve Akdağmadeni halkının desteğiyle üretilecek onlarca doğal ürün gerekli izinler alındıktan sonra yerel ve ulusal pazar ağında tüketiciyle buluşacaktır. Yerel kalkınma modellerini ortaya çıkararak ilçemizde örnek çalışmalar yapmak için gayret sarf ediyoruz. Girişimci kadınlarımızın daha verimli, planlı ve sürdürülebilir üretim alanlarında faaliyet göstermeleri için proje desteği ve saha çalışması başta olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hazırlanan projenin kabul edilerek ilçemizde kadınlarımızın üretime katılmasına vesile olan Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat başta olmak üzere, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci Bey'e, Oran Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Doğu Sezen'e ve projenin hazırlanma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sürecin kahramanlarını, el emeği göz nuru ürünleriyle yeni bir alanda hizmet verecek, fedakarlıkları, çalışkanlıkları ve oluşturdukları arkadaş ortamıyla üreten her bireye örnek ve destek olacak kooperatif üyelerini, kooperatif başkanı Rukiye Hanım nezdinde emek veren herkesi tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - YOZGAT

Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı
Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı

Akdağmadeni, Türk Lirası, Kooperatif, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için 13:51 Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım
Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu 13:50 Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Son Dakika Haberleri
13:49 Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır
13:02 Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
13:01 Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler
12:46 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
12:25 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu         
13:52
Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum         
13:51
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 13:57:08. #1.13#
SON DAKİKA: Makarna üretim tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement