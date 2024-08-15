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Makilik alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için ekipler yoğun mücadele verirken, yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.