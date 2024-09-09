Malatya Barosu 100. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Malatya Barosu 100. Yılını Kutladı

Malatya Barosu 100. Yılını Kutladı

Malatya Barosu, düzenlenen etkinlikle 100. yılını kutladı. Başkan Onur Demez, yeni Adalet Sarayı'nda Malatya Barosu'na 4 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini açıkladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise sosyal tesis inşaatı sözü verdi.

09.09.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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Malatya Barosu, düzenlenen etkinlikle 100. yılını kutladı. Başkan Onur Demez, yeni Adalet Sarayı'nda Malatya Barosu'na 4 bin metrekarelik alanın tahsis edildiğini açıkladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise sosyal tesis inşaatı sözü verdi.

Malatya Barosu, kuruluşunun 100. yılını bir otelde düzenlediği coşkulu bir gece ile kutladı. Gecede Malatya Baro Başkanı Onur Demez, yeni Adalet Sarayı'nın yanında Malatya Barosu adına 4 bin metrekarelik bir alanın tahsis edildiğini duyurdu.

Etkinliğe katılamayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, canlı yayında bir konuşma yaparak, Malatya Barosuna tahsis edilen bu alana konferans salonu, toplantı odaları, restoran, tenis kortu, fitness merkezi gibi birçok sosyal alanın yer aldığı bir sosyal tesis binası inşa etme sözünü verdi.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez'in 4 bin metrekarelik alan tahsisi açıklaması ve TBB Başkanı Sağkan'ın 2026 başında sosyal tesis inşaatını tamamlayacakları sözü, geceye damga vurdu ve avukatlar arasında büyük bir sevinç yaşattı.

Gecede yaklaşık bin avukat bir araya gelirken, 100. yıl pastası Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Battalgazi Belediye Başkanı Av. Bayram Taşkın, Yazıhan Belediye Başkanı Av. Abdulvahap Göçer ve avukatlar tarafından birlikte kesildi.

Etkinlikte ayrıca meslekte 65, 60, 50, 45 ve 40. yılını dolduran avukatlara plaket takdim edildi. Battalgazi Belediye Başkanı Av. Bayram Taşkın, mesleki kıdem plaketini avukat Mevlüt Gül'ün elinden, avukat Ahmet Kurnaz plaketini Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'nin elinden ve avukat Ramazan Kavuk ise plaketini Malatya Baro Başkanı avukat Onur Demez'in elinden aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya Barosu 100. Yılını Kutladı - Son Dakika

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