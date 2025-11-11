Malatya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 Bin 200 Fidan Toprakla Buluştu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Malatya'da düzenlenen törende2 bin 200 adet fidan toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, "Cennet hep yeşille ve suyla tarif edilmiştir. Nerede su varsa, yeşil varsa insanlar orada daha huzurlu ve mutludur" dedi.

Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, protokol üyeleri, emniyet mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"1 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi"

Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, fidan üretim ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlimizde Dilek Orman Fidanlığı'nda fidan üretim faaliyetleri devam etmekte olup 2025 yılı itibarıyla 1 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Ağaçlandırma programı kapsamında 70 hektar, erozyon kontrol faaliyetleri kapsamında 1.250 hektar olmak üzere toplam 1.320 hektar alanda toprak işleme yapılmış, fidan dikim çalışmaları sürmektedir.

İşletme Müdürlüğümüz Or-Köy faaliyetleri kapsamında 2025 yılı içinde süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu için orman köylüsünü desteklemek amacıyla 106 aileye toplam 17 milyon 950 bin TL hibe-kredi desteği sağlanmıştır.

2025 yılı içinde ilimizde 27 orman yangını meydana gelmiş, 124 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca 83 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Toplamda 110 yangına müdahale edilmiş olup, yanan orman alanlarında rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları ivedilikle yapılmaktadır.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şu an bulunduğumuz alanda 2.200 adet, Malatya genelinde ise 733 bin 650 adet Akasya, Alıç, Ardıç, Sedir ve Karaçam fidanı toprakla buluşturulacaktır."

"Her fidan bir umut, bir nefes ve bir yaşamdır"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ağaçlandırma gününün yalnızca bir dikim etkinliği değil, doğaya karşı sorumluluk günü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün özel bir gün. Sadece burayı bir ağaçlandırma günü olarak değil, doğaya, çevreye ve geleceğe karşı sorumluluklarımızı hatırlatma, bir farkındalık yaratma günü olarak görüyoruz. Bugün diktiğimiz her bir fidan, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslardan biridir. Çünkü biliyoruz ki toprağa dikilen her fidan sadece bir ağaç değil, bir umut, bir nefes ve bir yaşamdır."

"Şehrimizi daha yeşil hale getirmeliyiz"

Doğanın insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeken Malatya Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi cennet hep yeşille ve suyla tarif edilmiştir. Dolayısıyla insan psikolojisi üzerinde olumlu bir etki yarattığı konusunda hiçbir tartışma yoktur. Nerede su varsa, nerede yeşil varsa, insanlar orada daha huzurlu ve mutludur. Bu nedenle şehrimizi daha yeşil hale getirmeliyiz."

Vali Yavuz, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte yeni meydan okumalarla karşılaştığımız, yaşam alanlarının daraldığı bir dönemdeyiz. Hepimizin çevreye daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Bugün burada 2 bin 200 adet, yıl genelinde ise 763 bin 650 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Böylesine büyük bir ağaçlandırma seferberliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, bakanlarımız ve aslında tüm Türkiye olarak bu işe konsantre olmamızla alakalıdır." dedi.