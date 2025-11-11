Malatya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 Bin 200 Fidan Toprakla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Malatya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 Bin 200 Fidan Toprakla Buluştu

11.11.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Malatya’da düzenlenen törende 2 bin 200 adet fidan toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, “Cennet hep yeşille ve suyla tarif edilmiştir. Nerede su varsa, yeşil varsa insanlar orada daha huzurlu ve mutludur” dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Malatya'da düzenlenen törende2 bin 200 adet fidan toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, "Cennet hep yeşille ve suyla tarif edilmiştir. Nerede su varsa, yeşil varsa insanlar orada daha huzurlu ve mutludur" dedi.

Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, protokol üyeleri, emniyet mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"1 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi"

Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, fidan üretim ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlimizde Dilek Orman Fidanlığı'nda fidan üretim faaliyetleri devam etmekte olup 2025 yılı itibarıyla 1 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Ağaçlandırma programı kapsamında 70 hektar, erozyon kontrol faaliyetleri kapsamında 1.250 hektar olmak üzere toplam 1.320 hektar alanda toprak işleme yapılmış, fidan dikim çalışmaları sürmektedir.

İşletme Müdürlüğümüz Or-Köy faaliyetleri kapsamında 2025 yılı içinde süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu için orman köylüsünü desteklemek amacıyla 106 aileye toplam 17 milyon 950 bin TL hibe-kredi desteği sağlanmıştır.

2025 yılı içinde ilimizde 27 orman yangını meydana gelmiş, 124 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca 83 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Toplamda 110 yangına müdahale edilmiş olup, yanan orman alanlarında rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları ivedilikle yapılmaktadır.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şu an bulunduğumuz alanda 2.200 adet, Malatya genelinde ise 733 bin 650 adet Akasya, Alıç, Ardıç, Sedir ve Karaçam fidanı toprakla buluşturulacaktır."

"Her fidan bir umut, bir nefes ve bir yaşamdır"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ağaçlandırma gününün yalnızca bir dikim etkinliği değil, doğaya karşı sorumluluk günü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün özel bir gün. Sadece burayı bir ağaçlandırma günü olarak değil, doğaya, çevreye ve geleceğe karşı sorumluluklarımızı hatırlatma, bir farkındalık yaratma günü olarak görüyoruz. Bugün diktiğimiz her bir fidan, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslardan biridir. Çünkü biliyoruz ki toprağa dikilen her fidan sadece bir ağaç değil, bir umut, bir nefes ve bir yaşamdır."

"Şehrimizi daha yeşil hale getirmeliyiz"

Doğanın insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeken Malatya Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi cennet hep yeşille ve suyla tarif edilmiştir. Dolayısıyla insan psikolojisi üzerinde olumlu bir etki yarattığı konusunda hiçbir tartışma yoktur. Nerede su varsa, nerede yeşil varsa, insanlar orada daha huzurlu ve mutludur. Bu nedenle şehrimizi daha yeşil hale getirmeliyiz."

Vali Yavuz, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte yeni meydan okumalarla karşılaştığımız, yaşam alanlarının daraldığı bir dönemdeyiz. Hepimizin çevreye daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Bugün burada 2 bin 200 adet, yıl genelinde ise 763 bin 650 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Böylesine büyük bir ağaçlandırma seferberliği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, bakanlarımız ve aslında tüm Türkiye olarak bu işe konsantre olmamızla alakalıdır." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 Bin 200 Fidan Toprakla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı Polis memuru sırra kadem bastı Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
15:06
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
14:41
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
14:38
İBB iddianamesi tamamlandı Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
14:02
Diyarbakır’da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
13:06
İstanbul’un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 15:41:26. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 Bin 200 Fidan Toprakla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.