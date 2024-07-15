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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan Malatyalı 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kent merkezindeki anma töreni ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 8. yıl dönümünde vatan için şehit düşen kahramanlar mezarlar başında anılıyor. O kara gecede şehit düşen Malatyalı şehit Fuat Bozkurt Malatya Şehir Mezarlığı, şehit Engin Tilbaç Pütürge'nin Nohutlu Mahalle Mezarlığı, şehit Zekeriya Bitmez ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi mezarlığında gerçekleştirilen anma programları ve dualar ile anıldı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda gerçekleşen anma programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın ile gaziler, şehit yakınları, askeri ve polis erkanı katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri için duaların edildiği törende Vali Yazıcı ve protokol tarafından Fuat Bozkurt'un kabrine karanfil bırakıldı. - MALATYA