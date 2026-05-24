Malatya Pütürge\'de 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.36'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 12.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. - MALATYA
