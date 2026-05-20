Malatya\'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Battalgazi ilçesi merkezli saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. - MALATYA