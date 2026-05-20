Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Battalgazi ilçesi merkezli saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. - MALATYA
Son Dakika › Yerel › Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?