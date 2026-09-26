Malatya\'da akaryakıt artışı pancar nakliyecilerini zorladı, tonu 1300 lira istiyorlar

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Akaryakıt fiyatlarındaki artış, Malatya Şeker Fabrikası'na yüzlerce kilometre mesafeden pancar taşıyan nakliyecileri zor durumda bıraktı. Gaziantep'in Kozdere bölgesinden fabrikaya yaklaşık 270 kilometre yol kat eden nakliyeciler, bir aracın günlük yakıt giderinin 20-25 bin liraya ulaştığını belirterek, ton başına yaklaşık 950 lira olan ödemenin en az 1300 liraya çıkarılmasını talep etti.

Özellikle bu ay motorin fiyatlarındaki hızlı yükseliş, Malatya'da uzun mesafeli pancar taşımacılığında maliyet hesabını değiştirdi.

Nurdağı'nın Kozdere bölgesinden Malatya'ya yaklaşık 270 kilometre pancar taşıyan kamyoncular, geçen yıl 720-750 lira seviyelerinde olan ton başına taşıma ücretinin bu yıl yaklaşık 920-950 lira seviyelerinde konuşulduğunu ancak aynı dönemde akaryakıt başta olmak üzere lastik, sigorta, vergi, bakım ve personel giderlerinin ciddi oranda yükseldiğini belirtti.

"VERDİKLERİ PARA SADECE ARABANIN MASRAFI"

Nakliyeciler adına konuşan Taner Çetinkaya, mevcut rakamlarla taşımacılığın sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Yaşadığımız sıkıntının en büyük etkeni yakıt. Fiyatların belli olmaması ayrı bir sorun. Malı bitirmeye gelmişiz, açıklanan fiyat gülünç bir rakam. Verdikleri para sadece arabanın masrafı. 270 kilometre yol yapıyoruz. 40 gün sonra ödeme yapılıyor. O da ayrı bir sıkıntı. Geçen sene ton bedeli 720 ile 740 lira arasında değişiyordu. Mazot 45-50 lira civarındaydı. Şu anda mazot 100 lira. Bize verilen zam yüzde 30 bile değil. Bize de yazık. Arabanın lastiği olmuş 30 bin lira. Bir günlük yaktığı yakıt 20 bin lira" diye konuştu.

Fabrika yetkilileri ve sendika temsilcileriyle görüştüklerini belirten Çetinkaya, "Net olmamakla beraber Nurdağı'na, yani Kozdere bölgesine 950 lira gibi bir fiyat belirlemişler. Bu da sadece maliyetidir bu aracın. Bizim beklentimiz en az 1300 lira" diye konuştu.

"TATMİN EDİCİ FİYAT VERİLMEZSE PANCAR NAKLİYESİNİ BIRAKACAĞIZ"

Artan giderler karşısında mevcut ücretlerle çalışamayacaklarını belirten Çetinkaya, nakliyecilerin işi bırakması durumunda pancarın tarlada kalabileceğini savundu.

Çetinkaya, "Tatmin edici bir fiyat verilmezse biz bu pancar nakliye işini bırakacağız. Bu arabaları da boşaltmayacağız. Gerekli yerlerde gerekli iletişim sağlanırsa seviniriz. Biz nakliyeyi durdurursak pancar tarlada kalacak. Fabrika da mağdur olacak. Şu anda fabrikaya pancar gelmezse üretimi durdurmak zorunda kalacak" dedi.

"270 KİLOMETRE YOL GİDİP 25 BİN LİRA MAZOT YAKIYORUZ"

Nakliyeci Abdullah Gürefer de akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra lastik, sigorta ve diğer işletme giderlerinin arttığına dikkati çekti.

Gürefer, "100 liradan biz mazot aldık. Buraya nakliye yaptık. Mazota fark olmuş, lastiğe fark olmuş, sigortaya fark olmuş. Bugün 270 kilometre yol gidip geliyorsun, 25 bin lira mazot yakıyorsun. Kiran tutuyor 28 bin lira. 2 bin komisyoncuya veriyorsun. 80-90 bin lira yıllık sigorta yaptırıyorsun. Maliyeye aylık 15 bin lira vergi veriyorsun" ifadelerini kullandı.

Nakliyecilerin yalnızca fiyat değil, ödeme takvimi konusunda da değişiklik istediğini bildiren Gürefer, ilk ödemenin 40 gün sonra yapılmasının nakliyeciyi zorladığını, ödeme periyodunun 10-15 güne indirilmesini istediklerini belirtti.

"ÇİFTÇİNİN CEBİNDEN ALIP BİZE VERİN DEMİYORUZ"

Nakliyeci Sıddık Öztürk ise ücret artışı taleplerinin çiftçiye yansıtılmasını istemediklerini ifade ederek, "Çiftçinin cebindeki parayı almaya çalışmıyoruz. Biz çiftçinin de cebine para girsin, bizim de cebimize para girsin istiyoruz. Çiftçinin cebinden alıp bize verin demiyoruz" diye konuştu.