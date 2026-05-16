Malatya'da Antika Sergisi: 300 Yıllık "Paşa Mangalı" Yoğun İlgi Gördü

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Antikacılar, Müzayedeciler ve Pazarcılar Dayanışma Derneği öncülüğünde Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen antika sergisi, nostaljik objelerle ziyaretçileri geçmişe götürdü. Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan çok sayıda eserin yer aldığı sergide, yaklaşık 300 yıllık "Paşa Mangalı" en dikkati çeken parça oldu.

Sergide, asırlık duvar saatleri, nostaljik radyolar, taş plaklar, çevirmeli telefonlar, işlemeli nargileler ile eski mutfak araç gereçleri ziyaretçilerden ilgi gördü. Yaklaşık 300 yıllık "Paşa Mangalı" ise serginin en dikkati çeken parçaları arasında yer aldı.

Sergiye Elazığ, Adıyaman, Sivas ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda antikacı da katıldı. Bölgedeki antika meraklılarını bir araya getiren organizasyonun 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN ANTİKA SEKTÖRÜ DE MAĞDUR OLDU"

Malatya Antikacılar, Müzayedeciler ve Pazarcılar Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Çavaş, 6 Şubat depremlerinin ardından antika sektörünün de ciddi zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinin ardından bütün sektörler gibi antika sektörü de mağdur oldu. Tamamen bitme noktasına geldi. Biz de sektörü yeniden toparlamak amacıyla bir dernek kurduk. Sağ olsun, bütün antikacı arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Belediyemiz ve Valiliğimiz de bize çok büyük destek verdi."

Düzenlenen sergiye çevre illerden de katılım olduğunu ifade eden Çavaş, "Kahramanmaraş, Sivas, Adıyaman ve Elazığ'dan antika severler gelerek burada stant açtı ve bize destek verdi. Bu organizasyon, Malatya tarihinde açık alan müzesi ve antika sergisi olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Bundan sonra Allah nasip ederse antika çarşısı ve antika pazarı da açılacak" dedi.