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Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti - Son Dakika

Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti

04.02.2022 18:45

Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti Malatya'da balıkçı pazarındaki fiyatlar hem esnafı hem de vatandaşı memnun ediyor.

Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti

MALATYA - Malatya'da balıkçı pazarındaki fiyatlar hem esnafı hem de vatandaşı memnun ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, fiyatları yüzde 30 dolayında düşen hamsi ve istavrit yüz güldürüyor.

Hamsi ve İstavrit'teki bolluk Malatya'da balıkçı esnafı ve vatandaşın yüzünü güldürürken, esnaflar satışlarda memnun olduklarını söyledi.

Balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten pazar esnaflarından Fehmi Acet," Küçük balık fiyatları bu sene uygun. Ucuz satıyoruz. Geçen yıl İstavrit'i 40-45 TL aralığında satışa sunuyorduk. Bu sene İstavrit'i 25 -30 TL aralığında satıyoruz. Küçük balıklarda genel olarak fiyatlar düşük" dedi.

Bir diğer balıkçı esnafı Ferhat Bulur ise geçen yıl 40- 45 TL aralığında satışa sundukları Hamsi ve İstavrit'in bu yıl 30 TL dolayında satışa sunulduğu kaydetti.

Balık fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını kaydeden müşteri Hamdi Aslan'da vatandaşlara balık tüketmeleri önerisinde bulundu.

Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti
Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti
Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti

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Türk Lirası, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da balık fiyatları hem esnafı hem de müşteri memnun etti - Son Dakika


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