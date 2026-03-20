Malatya\'da bayram namazı yoğunluğu

Malatya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını eda etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'da bayram coşkusu camilerde yaşandı. Saat 07.01'de kılınan bayram namazı için kent genelindeki camiler dolup taşarken, vatandaşlar namazın ardından bayramlaştı. Kernek Karagözlüler Cami'nde kılınan bayram namazına Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de katıldı.

Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.