Malatya'da beton mikserleri tehlike saçıyor

Yollar kirleniyor, kazalar artıyor

MALATYA - 6 Şubat depremlerinin ardından adeta bir şantiye alanına dönen Malatya'da, inşaat faaliyetleri hız kesmeden sürerken, beton mikserlerinin yollarda oluşturduğu kirlilik tepkilere neden oluyor. Yüzlerce beton mikserinin, gerekli önleyici ekipmanları kullanmadan trafikte seyretmesi hem çevre kirliliğine hem de trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.

Özellikle mikserlerin arka kapaklarını takmadan yola çıkması sonucu, yollara dökülen betonlar, Malatya'daki birçok cadde ve sokakta ulaşımı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin arttığını belirten Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, beton firmalarına ve belediyelere çağrıda bulundu.

Malatya'nın büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatan Yiğit, inşaat çalışmalarının yoğunlaştığını ve buna bağlı olarak beton ihtiyacının arttığını ifade etti. Yiğit, "Şehirde yüzlerce firma faaliyet gösteriyor. Ancak mikserler arka kapaklarını takmadan yollara çıkıyor. Bu da beton dökülmesine, yolların kirlenmesine ve kazalara neden oluyor. Durumu sık sık belediyeye bildiriyoruz, zabıtalar gelip ceza kesiyor ama asıl amacımız bu sorunu kökten çözmek" dedi.

"Yollar kullanılamaz hale geliyor"

Yiğit, bazı yolların beton kalıntıları nedeniyle üç kez kazındığını ve kuruyan betonun temizlenmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Bu durumun milli servete de zarar verdiğini dile getiren Yiğit, "Beton firmaları elbette çalışmalı ama yolları batırmadan. Belediyelerden ricamız, trafiğe çıkan mikserlerin kapaklarının kontrol edilmesi. Kapağı olmayanlara ceza kesilsin. Rampalarda durum daha da kötü. Yetkililer sahaya insin, görsün. Sürücüler de bu durumdan rahatsız" ifadelerini kullandı.

Muhtar Yiğit, ilgili kurumları ve belediyeleri beton firmalarıyla bir araya gelmeye ve kalıcı çözüm üretmeye davet etti.