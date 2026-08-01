Malatya\'da çocuğu ve yeğenini kurtarmak isterken akıntıya kapılan bir kişi yaşamını yitirdi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da Tohma Çayı'nda boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu ve yeğenini kurtarmak isteyen 38 yaşındaki Mehmet Raşit Pelit hayatını kaybetti.

Olay, Yazıhan ile Akçadağ ilçe sınırında bulunan Tohma Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yazıhan ilçesi tarafında suya giren çocuğu ve yeğeninin boğulma tehlikesi yaşadığını gören Mehmet Raşit Pelit, kurtarmak amacıyla suya girdi. Müdahale sırasında akıntıya kapılan Pelit, Tohma Çayı'nda bir süre sürüklendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Pelit'i Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi mevkisinde sudan çıkardı.

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pelit, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek koroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Mehmet Raşit Pelit, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.