"Depremden Dirençli Kentlere: COP31" yolunda Malatya uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak.

21 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Malatya Mövenpick Otel'de gerçekleştirilecek "COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme" başlıklı toplantıda, deprem sonrası yeniden inşa süreci ile iklim değişikliğine dirençli şehircilik anlayışı uluslararası platformda ele alınacak. Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İLBANK ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle düzenlenecek toplantı, merkezi ve yerel yönetimlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar, kalkınma bankaları ve finans kuruluşlarını aynı platformda buluşturacak. Toplantı, Türkiye'nin COP31 sürecindeki hazırlıklarına katkı sunarken, şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstleneceği rolün güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir platform oluşturacak

Toplantının temel gündemini 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının yalnızca fiziki bir imar süreci değil, iklim değişikliğine, afet risklerine ve geleceğin şehircilik anlayışına uygun dirençli kentlerin inşası oluşturacak. Bu hususta bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve iklim finansmanı imkanları da değerlendirilecek.

Programın açılış konuşmalarında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp katılımcılara hitap edecek. Japonya Büyükelçisi Tamura Mamasi de toplantıya video mesaj yolu ile katılacak.

Toplantı çerçevesinde gerçekleştirilecek panellerde Birleşmiş Milletler Habitat Programı (UN-Habitat), Dünya Bankası, JICA, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), İslam Kalkınma Bankası ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri, iklime dirençli şehirlerin geliştirilmesi, afet sonrası yeniden yapılanma, sürdürülebilir şehircilik, proje yönetimi ve iklim finansmanı konularını değerlendirecek. Toplantının en önemli başlıklarından biri de uluslararası finans kuruluşlarının deprem sonrası Malatya'da yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarını yerinde inceleyecek olması olacak. Gün sonunda gerçekleştirilecek saha ziyaretinde heyetler, şehirde devam eden yeniden inşa projelerini gezerek yürütülen çalışmaları yakından gözlemleme fırsatı bulacak.

COP31 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, Malatya'nın yalnızca deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecini değil, aynı zamanda çevreye duyarlı, yeşil dönüşümü esas alan ve afetlere karşı dirençli şehircilik vizyonunu uluslararası kamuoyuna taşıyacak. - MALATYA