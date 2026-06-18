Pınarbaşı Göleti'nde Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki gölette hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki Metin Atabay, itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Atabay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gölet yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kişinin 57 yaşındaki Metin Atabay olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Atabay'ın, burada yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Atabay'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Ölümün intihar mı yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği, yapılacak inceleme ve adli tıp raporunun ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.