Malatya'da her ay 150 milyon TL'lik sosyal yardım yapılıyor - Son Dakika
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Malatya'da her ay 150 milyon TL'lik sosyal yardım yapılıyor

Malatya\'da her ay 150 milyon TL\'lik sosyal yardım yapılıyor
29.06.2025 13:24  Güncelleme: 13:26
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Vali Seddar Yavuz, Koruyucu Aile Günü programında yaptığı konuşmada Malatya'da sosyal yardımlar için her ay ortalama 150 milyon TL harcama yapıldığını açıkladı.

Vali Seddar Yavuz, Koruyucu Aile Günü programında yaptığı konuşmada Malatya'da sosyal yardımlar için her ay ortalama 150 milyon TL harcama yapıldığını açıkladı. Vali Yavuz, sosyal politikalar alanında güçlü adımlar atıldığını ve çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda koruyucu aileler ve çocuklarla buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte katıldı. Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve eşi Feray Çankal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tolunay Başer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, koruyucu aileler ve çocuklar da katıldı.

Programda yaptığı konuşmada koruyucu aileliğin önemine dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, "Sevgi, şefkat ve merhamet timsali koruyucu ailelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal hizmetler ve sosyal politikalar alanında dünya çapında örnek çalışmalar hayata geçirilmiştir. Engellilerden yaşlılara, anne babasını kaybetmiş çocuklardan sevgiye muhtaç evlatlarımıza kadar her kesimde şartlarımızı iyileştirmeye çalıştık. İlimizde yalnızca sosyal yardım ve hizmetler için her ay ortalama 150 milyon TL harcama yapıyoruz" dedi.

Koruyucu aileliğin bir gönül işi olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Hiçbirimiz eşit şartlarda doğmuyoruz. Kimi çocuk daha doğarken annesini, kimisi babasını kaybediyor. Ancak biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Yardıma ihtiyacı olanın yanında olmayı medeniyetimizin ve inancımızın bir gereği sayarız. Sizler de kalbinizdeki büyük sevgiyi ve şefkati koruyucu aile olarak evlatlarımıza sunuyor, onları hayata hazırlıyorsunuz. Ne kadar büyük maddi imkanlar sağlarsak sağlayalım, yurtlarda veya sevgi evlerinde çocukların hayata hazırlanmasında sorunlar yaşanabiliyor. Hayatı öğrenmek, sevgiyle büyümek ancak bir ailenin yanında mümkündür" şeklinde konuştu.

Malatya'da koruyucu aile sayısının artırılması gerektiğini belirten Vali Yavuz, "Şu an ilimizde 41 koruyucu aile var. Ancak bu sayı yeterli değil. Arzumuz; çocuklarımızı hiçbir kurumda değil, sıcak bir aile ortamında büyütmek. Gönlü büyük vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda 6 Şubat depremlerine de değinen Vali Yavuz, "Malatya'nın merkezinden kırsalına kadar her noktasının değiştiğini hep birlikte görüyoruz. Yıl sonuna kadar daha da rahatlayacağız. Biraz daha sabır diliyor, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, koruyucu aileler ve çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da her ay 150 milyon TL'lik sosyal yardım yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da her ay 150 milyon TL'lik sosyal yardım yapılıyor - Son Dakika
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