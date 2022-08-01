Malatya'da meyan şerbetine yoğun ilgi - Son Dakika
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Malatya'da meyan şerbetine yoğun ilgi

01.08.2022 01:15
Malatya'da meyan şerbetine yoğun ilgi

Malatya'da hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından meyan şerbetine ilgi arttı.

Malatya'da hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından meyan şerbetine ilgi arttı. Gölet gibi akarsulara girmenin yasaklandığı kentte sıcaktan bunalan vatandaşların bir kısmı meyan şerbeti içerek serinliyor.

Termometrelerin 37 dereceyi gördüğü Malatya'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulurken, sıcaklardan bunalan Malatyalılar kendini dışarı attı. Kent genelinde yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için nehir, gölet, akarsulara serinleme veya yüzme amaçlı girilmesinin de yasaklandığı kentte vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da çeşmelerde yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise meyan şerbeti içerek serinlemeye çalışıyor.

Soykan Parkı'nda meyan şerbeti satışı yapan Osman Usta, etkisini arttıran hava sıcaklıkları nedeniyle satışlarının attığını belirterek, sağlık açısında da oldukça faydalı olan meyan şerbetinin sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen önemli bir içecek olduğunu söyledi.

İşleri nedeniyle dışarı çıkmak zorunda olan bazı vatandaşlar ise yapacakları çok fazla bir şeyin olmadığını aktararak meyan şerbeti içerek serinlemeye çalıştıklarını ifade ederken, kent genelinde etkili olan sıcaklıkların bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da meyan şerbetine yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da meyan şerbetine yoğun ilgi - Son Dakika
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