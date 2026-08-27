Malatya'da İşçi Konteynerlerinde Yangın - Son Dakika
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Malatya'da İşçi Konteynerlerinde Yangın

Malatya\'da İşçi Konteynerlerinde Yangın
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Battalgazi'de TOKİ inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın hasara yol açtı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TOKİ rezerv alanı inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bazı yeni konutlarda hasara neden oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ferhadiye Mahallesi'ndeki TOKİ rezerv alanı inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İşçilerin konakladığı konteynerlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konteynerde başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, çevredeki bazı yeni konutlarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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