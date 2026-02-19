Malatya'da İşçiler Çatıda Eylem Yaptı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde rezerv alanda bulunan TOKİ inşaatında çalışan 4 işçi, birikmiş ücretlerini alamadıklarını iddia ederek çalıştıkları binanın çatısına çıktı. Yaklaşık bir saat süren eylem, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu sona erdi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taşeron firma çalışanı olan 4 işçi, birikmiş maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatında çalıştıkları binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir atlama ihtimaline karşı binanın önünde branda açarken, polis ekipleri telefonla ulaştıkları işçileri ikna etmek için uzun süre görüşme yaptı.

Yaklaşık bir saat boyunca çatıdan atlamakla tehdit eden işçiler, müzakereci polis ekiplerinin çabası sonucu eylemlerinden vazgeçerek aşağıya indi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kentte daha önce de taşeron işçilerin ücretlerini alamadıkları iddiasıyla benzer eylemler yapılmıştı.