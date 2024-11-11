Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

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(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık eylemlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 2 milyon 380 bin adet gümrük kaçağı dal makaron ve silah ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonlarla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"A.D. isimli şahsa ait olan ikametgah ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda, 2 milyon 380 bin adet dal gümrük kaçağı makaron, 700 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 34 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kaçakçılık malzemeleri ve silah ile ilgili olarak şüpheli A.D. isimli şahsa, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapılmıştır."