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Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 14.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.