Malatya'da Kediyi Yakarak Öldürdüğü Gerekçesiyle Yargılanan Sanık: "Görüntülerdeki Benim Ama Ben Değilim. O An Kendimde Değildim"

Malatya'da sokak kedisini çalıştığı iş yerindeki elektrikli fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Barış Boztepe, hakim karşısına çıktı. Boztepe, olay anında kendinde olmadığını iddia ederek, "Görüntüdeki benim ama ben değilim. Bunu neden ve niçin yaptığımı ben de sorguluyorum. O an kendimde değildim. O anı hatırlamıyorum" dedi.

Malatya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan sanık Barış Boztepe, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada iş yeri sahibi ile Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

"YAPTIĞIM PİS BİR ŞEY"

Boztepe, mahkemedeki savunmasında, "Görüntüyü izlediğim kadarıyla olayı yapan benim. Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Daha önce ilaç kullanmamıştım, cezaevinde geceleri uyuyamadığım için ilaç tedavisi alıyorum. Görüntüdeki benim ama ben değilim. Bunu neden ve niçin yaptığımı ben de sorguluyorum. O an kendimde değildim. O anı hatırlamıyorum" dedi.

Sürekli dükkanın önünde gezen kediyi kendilerinin de beslediğini beyan eden Boztepe, kendisini şöyle savundu:

"Kedi dükkana da girip çıkıyordu hiç dokunmadım. Kediyi besliyorduk, ben de yiyecek ve süt veriyordum. Vicdanen pişmanım. Karşınıza böyle berbat bir şekilde çıktığım için affınıza sığınıyorum. Yaptığım pis bir şey. Pişman olsam da elimden gelen bir şey yok. Keşke olmasaydı. Bunun bir daha yaşanmaması için tedavi görmek istiyorum. Herkesten özür diliyorum."

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMİZDE ŞOK ODUK"

İşletme sahibi ise mahkemedeki beyanında, "Barış'ın tedavi görüp, topluma kazandırılmasını istiyoruz. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Kapıda 3 aydır beslediğimiz bir sokak kedisiydi. Olaydan bir ay önce işe başlamıştı, kendisi de kediye yemek ve süt veriyordu. Böyle bir çocuk değildi. Görüntüleri izlediğimizde şok olduk. Toplumun zarara uğramaması için kendisini polise şikayet ettik. Barış'ın anne ve babası ayrı yaşıyor. Babasından şiddet görmüş. Kendisi saygılı, düzgün ve efendi bir çocuk" ifadelerine yer verdi.

Olaydan sonra fırınla ilgili olumsuz düşüncelerin olduğunu belirten işyeri sahibi, "Fırını baştan sona değiştirdik. Tadilat ve yenileme çalışmaları yaptık" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık hakkında şikayetçi olan Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü adına duruşmaya katılan veteriner hekim ise kurumun sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. Kurum avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını ve beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmada daha sonra iddia makamının taleplerini dinledi. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, olayla ilgili bazı raporların beklenmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Battalgazi ilçesinde bulunan bir fırında çalışan 18 yaşındaki Barış Boztepe'nin 18 Ekim gecesi sahipsiz bir kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğu tespit edilmişti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli Boztepe, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Suçunu kabul eden Boztepe, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.