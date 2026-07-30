Malatya\'da Kelebek Gözlemi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Ankara ve Bursa'dan Malatya'ya gelen doğa fotoğrafçıları, Malatyalı fotoğrafçı Salih Kayhan'ın rehberliğinde iki gün boyunca dağları, yaylaları ve ormanlık alanları gezerek kentin zengin kelebek popülasyonunu belgeledi. Aşırı sıcaklara ve zorlu arazi koşullarına rağmen gerçekleştirilen çalışmalarda, Malatya'nın biyolojik çeşitliliğine dikkat çekildi.

Yaklaşık bir yıl önce Ankara'da düzenlenen "3-D Ankara Kelebekleri" sunumunda tanışan doğa fotoğrafçıları, 2026 yılı yaz döneminde Doğu Anadolu'da kelebek gözlem ve fotoğraf çekimi yapma planını hayata geçirdi. Bu kapsamda Malatya'da bir araya gelen ekip, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar kentin farklı noktalarında arazi çalışması gerçekleştirdi.

GÜNPINAR ŞELALESİ'NDE DİKKAT ÇEKEN GÖZLEM

Çalışmaların ilk gününde Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi çevresi ile Kayseri yol ayrımında gözlem yapan ekip, Günpınar Şelalesi'nde yıllar önce yalnızca tek birey olarak görüntülenen Orakkanat kelebeğinin bu yıl daha yoğun görüldüğünü kayıt altına aldı.

AŞIRI SICAKLARA RAĞMEN KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Doğa fotoğrafçıları, aşırı sıcak hava ve zorlu doğa koşullarına rağmen Malatya'nın kelebek zenginliğini belgelemek için yoğun mesai harcadı. İki gün boyunca dağlar, yaylalar, dere yatakları ve ormanlık alanlarda kilometrelerce yürüyen ekip, çok sayıda kelebek türünü fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

Yapılan gözlem çalışmalarıyla Malatya'nın yalnızca tarihi, kültürel mirası ve kayısısıyla değil, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle de önemli bir doğa destinasyonu olduğu bir kez daha ortaya konuldu.

MALATYA'DAN TATVAN'A GEÇTİLER

Arazi çalışmasının tamamlanmasının ardından Ankara'dan Başar Taşkıner ile Bursa'dan Hayri Yıldırım ve Talip Doğru, Doğu Anadolu'daki kelebek gözlem rotalarının bir sonraki durağı olan Tatvan'a gitmek üzere Malatya'dan ayrıldı. Malatyalı doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan ise bölgedeki doğa fotoğrafçılığı ve kelebek envanteri çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.