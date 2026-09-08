Malatya’da maden gerilimi: Köylüler toplantıya izin vermedi - Son Dakika
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Malatya’da maden gerilimi: Köylüler toplantıya izin vermedi

Malatya’da maden gerilimi: Köylüler toplantıya izin vermedi
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde planlanan madencilik faaliyetlerine karşı çıkan vatandaşlar, şirket temsilcileri ile noter görevlilerinin yapmak istediği toplantıya tepki gösterdi. Gerginliğe jandarma ekipleri müdahale etti.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Hekimhan ilçesinde planlanan madencilik faaliyetlerine karşı çıkan vatandaşlar, şirket temsilcileri ile noter görevlilerinin yapmak istediği toplantıya tepki gösterdi. Gerginliğe jandarma ekipleri müdahale etti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Akmağara Mahallesi, Darıyeri Mezrası ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlar, bölgede yapılması planlanan madencilik faaliyetlerine karşı bir araya geldi. Toplantının yapılmasını istemeyen köylüler, şirket temsilcileri ve noter görevlilerinin bölgeden ayrılmasını talep etti.

Yaşanan gerginlik üzerine jandarma ekipleri araya girerek vatandaşları sakinleştirdi. Şirket temsilcileri ile noter görevlileri, toplantı için belirlenen sürenin sona ermesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Vatandaşlar, eylem sırasında, "Hekimhan İliç olmasın" ve "Toprağın üstündeki yaşam, altındaki madenden daha kıymetlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Madencilik faaliyetlerinin toprak kaybına, su ve hava kirliliğine, ormanların zarar görmesine ve tarım alanlarının tahrip edilmesine yol açabileceğini belirten vatandaşlar, yaşam alanlarının korunmasını istedi.

Buluşmaya Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi, Sol Parti İl Yönetimi, YENİ Parti Hekimhan yöneticileri, Hekimhan Muhtarlar Derneği yönetimi, 10 Ekim Şehitleri Derneği, Hekimhan Çevre Platformu ile çevre mahallelerin muhtarları katıldı.

Köylüler, toprağa, suya, havaya ve doğal yaşam alanlarına sahip çıkacaklarını belirterek madencilik faaliyetlerine karşı mücadelelerini demokratik yollarla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya’da maden gerilimi: Köylüler toplantıya izin vermedi - Son Dakika

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