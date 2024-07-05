Malatya'da Otobüs Hattının Kaldırılmasına Tepki

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(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nden merkez hattına çalışan otobüsün kaldırılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, diğer hat otobüslerinin önüne keserek eylem yaptı. Mahalle sakinlerinden Hikmet Coşkun ise "Öğrencilerimiz var, okula yetişemiyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililer bu duruma çare bulsun" dedi.

Malatya'da Orduzu Mahallesi sakinleri, merkez hattına çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait MOTAŞ'a bağlı otobüsün kaldırıldığı gerekçesiyle farklı hatlara çalışan otobüslerin önünü çöp konteynerleri ve çapa motorlarıyla keserek eylem yaptı. Uzun süre otobüslerin hareket etmesine izin vermeyen mahalle sakinleri, emniyet görevlileriyle yaptıkları konuşmanın ardından eylemlerini sonlandırdı.

Mahalle sakini Mehmet Ali Görgeç şunları söyledi:

"Orduzu Mahallesi Battalgazi'nin hatta Malatya'nın geniş bir alana yayılmış en büyük mahallesi. Orduzu'da son zamanlarda merkez otobüs hattını iptal ettiler. TOKİ evleri yapıldıktan sonra üst ve alt yoldan üçer defa olmak üzere iki hattan gidiyor. Yukarıdan giden otobüs aşağıdan geçmiyor. Vatandaş bu sıcakta bir, bir buçuk saat otobüs bekliyor. Belediyenin görevi vatandaşının yaşam kalitesini yükseltmek ama belediyenin yaptığı bu işle vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor. Bu sıcakta yaşlılar ve çocuklar saatlerce otobüs bekliyor. Vatandaşlarımızın bir mağduriyeti var, birçok ilgili yere de söylemişler ama kimse oralı olmamış."

Merkez hattının kaldırılma sebebini merak ettiklerini dile getiren Görgeç, "Vatandaşların mağdur edilme sebebini topluma anlatmaları lazım. Ekonomik nedenlerden dolayı yapmışlarsa bunu da açıklasınlar. Daha düzgün bir çözüm bulsunlar. Merkezin otobüsü devam etsin, diğerleri 40'ar dakika arayla gelsin ortak bir noktada buluşabiliriz. Hiçbir şey söylemeden vatandaşı mağdur etmenin alemi yok. Sorumlular vatandaşın içine çıkmalı, 10 gündür vatandaş mağduriyetini dile getiriyor ama kimse cevap vermiyor. Bu ekonomik sıkıntının sorumlusu vatandaş değil" diye konuştu.

"Otobüsümüzü geri istiyoruz"

Mehmet Barışkan ise mahalle sakinleri olarak 10 gündür otobüs sıkıntısını yaşadıklarını ifade ederek, "Orduzu bunu hak etmiyor. Millet sokaklarda perişan oluyor. Otobüsümüzü geri istiyoruz. Eskiden dört hat minibüs vardı onları da kaldırdılar. Madem otobüslerimizi kaldırdılar, o zaman minibüslerimizi geri versinler" diye konuştu.

Hikmet Coşkun ise "Öğrencilerimiz var, okula yetişemiyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, şaşırmışız. Yok, TOKİ gelecek, yok Şanlıkaya gelecek. Şanlıkaya hattına dört otobüs vermiş, ikisi geliyor diğer ikisi gelmiyor. Öğrencilerimiz okullara yetişemiyor. Sonuç ne olacak? Bu işe çözüm bulunsun" dedi.

60 senedir Orduzu'da oturduğunu ifade eden Mehmet Selçuk, "Buranın insanını hiçe sayıp, dışarıdan gelene sahiplik ettiler. Çarşı Mahallesi merkeze bir kilometre uzaklıkta, adam 'Burada in, bu sıcakta bir kilometre yol yürü' diyor. Hangisi yürüyebiliyorsa gelsin bu sıcakta yürüsün" diye belirtti.