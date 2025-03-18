Malatya'da şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi - Son Dakika
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Malatya'da şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi

Malatya\'da şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi

Malatya'da 18 Mart Şehitler Günü Anma Programı kapsamında düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

18.03.2025 16:22  Güncelleme: 16:24
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Malatya'da 18 Mart Şehitler Günü Anma Programı kapsamında düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Erman Kiraz, askeri erkan, protokol ve şehit aileleri katıldı.

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türkiye'nin tarih boyunca büyük mücadeleler verdiğini belirterek, "100 yıl önce yaşananlarla bugün yapılmak istenenler arasında bir fark yok. O zaman da saldırıya uğradık, bugün de farklı yöntemlerle Anadolu'dan atılmak isteniyoruz. Ancak biz, kıyamete kadar bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaparak şehitlerin ölü olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Vali Yavuz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Şehit Köy Korucusu Ali Şen, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey, Şehit Polis Aytaç Altunörs, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Taşkın'ın aileleri ile Gaziler Burak Gültek, Hasan Hüseyin Özmutlu ve Faruk Adlı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratları tevcih edildi.

Tören, şehitler için yapılan duaların ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarının takdim edilmesiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi - Son Dakika
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