Malatya'da Suç Örgütüne Operasyon

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(MALATYA) - Malatya'da 'kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasadışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma, kundaklama' suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, "50 hedef şahsa ve 40 farklı adrese yönelik 24 Şubat tarihinde eşzamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda hedef konumda bulunan 47 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Ocak-Şubat aylarına yönelik 'Güvenlik Faaliyet' verilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Valilik İl binasında yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de hazır bulundu

Vali Yavuz, Ocak - Şubat aylarına yönelik 'Güvenlik Faaliyet' verilerini açıkladıktan sonra Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilen kentteki organize suç çetesine yönelik bir operasyon hakkında bilgi verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Organize suç çetesi ile ilgili şunları söyledi:

"İlimizde bulunan suç örgütlerine yönelik olarak 6 aydır süren fiziki ve teknik takip operasyonu sonucunda organize suç örgütü elebaşı S.A. şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, örgütün farklı tarihlerde işlemiş olduğu 30 farklı suça, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasadışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma, kundaklama vb. 50 hedef şahsa ve 40 farklı adrese yönelik 24 Şubat tarihlinde eşzamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda hedef konumda bulunan 47 şahıs gözaltına alınmıştır.

Örgüt liderinin yurt dışında olduğu ve iki şüpheli şahsın cezaevinde olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan operasyon sonucunda 16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 bin 591 adet uyuşturucu hap, 1500 gram ecstasy hap, 2 bin 800 gram metamfetamin, 280 bin TL nakit para, 500 adet tabanca fişi ve örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 47 şüpheli şahıstan 44'ü adli mercilere tutuklanmış, 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."