Malatya\'da tarım işçileri için modern proje

Malatya'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirilen modern barınma tesisi hizmete açıldı. Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle, UNDP Türkiye ve Türk Kızılayı'nın koordinasyonunda Akçadağ ilçesinde kurulan METİP Malatya Geçici Barınma Alanı, mevsimlik tarım işçilerine güvenli, sağlıklı ve insan onuruna yakışır yaşam şartları sunacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de katıldığı açılış ve teslim töreninde depremin ardından yeniden yapılanma sürecine dikkat çekildi. Başkan Er, Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle yeniden ayağa kalktığını belirterek, şehrin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

METİP Malatya Geçici Barınma Alanı açılışında konuşan Başkan Er, "6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşayan Malatya'mız bu felaketten en fazla etkilenen illerimizden biri oldu. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destekleri ve tüm kurumlarımızın katkılarıyla bu zorlu süreci başarıyla yönettik. Malatya'mız bugün yeniden ayağa kalkmıştır" dedi.

"İşçilerimizin yaşam şartları önemli bir konu"

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesinin önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Er, "Bakanlıklarımızın ve uluslararası kuruluşların bu konuya sahip çıkarak böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmeleri bizleri memnun etmiştir. Bu projenin sadece Malatya'da değil, ülkemizin farklı bölgelerinde de yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Malatya Vali Vekili Sedat Özdemir ise Akçadağ'da kurulan geçici barınma merkezinin mevsimlik tarım işçilerine ve ailelerine modern, güvenli ve sağlıklı konaklama imkanı sağlayacağını belirterek, tesiste 100 çadır kapasiteli konaklama alanının yanı sıra yönetim binası, sağlık tarama alanı, kayıt birimi, eğitim salonları, çok amaçlı salon, mescit ve çeşitli sosyal donatı alanlarının bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, projenin kayıtlı istihdamın artırılması, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tarımsal örgütlerin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kürşat Babayiğit de mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmalarda aile odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projelerin sürdüğünü kaydetti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Daire Başkanı Maria Luisa Wyganowski, tesisin mevsimlik işçiler için önemli fırsatlar sunacağını belirterek, Avrupa Birliği'nin tarım sektörüne verdiği desteğin sürdüğünü ifade etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise mevsimlik tarım işçilerinin kırsal ekonomide kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, Akçadağ'da hayata geçirilen tesisin diğer iller için de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından tesisin devir teslimi için sembolik imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Sami Er ve protokol üyeleri daha sonra tesisi dolaşarak yetkililerden bilgi aldı. - MALATYA