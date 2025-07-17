Malatya\'da Yeni Taziye Evi Açıldı, 10 Yeni Taziye Evi Daha Yapılacak

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evi vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yıl sonuna kadar 10 yeni taziye evi daha yapılacağını söyledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Hasırcılar Mahallesi'nde inşa edilen taziye evi, düzenlenen programla mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın yerinde incelediği yapı, sadece taziye günlerinde değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler, mahalle toplantıları ve özel günlerde de hizmet verecek şekilde planlandı.

Toplam 233 metrekare alanda inşa edilen tesiste erkek ve kadın salonları ile bir mutfak yer alıyor. Açıklamasında hayırseverlerin desteğini önemsediklerini vurgulayan Başkan Taşkın, yıl sonuna kadar benzer şekilde yaklaşık 10 yapının daha hizmete alınacağını ifade etti.

: "Taziye evlerini yaygınlaştıracağız"

Taziye evlerinin sayısını artırmaya kararlı olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bir eseri daha Battalgazimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Seçim öncesinde verdiğimiz sözlerden biriydi. Battalgazi'de taziye evlerini yaygınlaştıracağız demiştik. Daha temiz, düzenli ve kullanışlı mekanlarda halkımıza hizmet vereceğiz. Hasırcılar'daki bu ilk yapı örnek teşkil edecek. Şu anda iki mahallede çalışmalarımız devam ediyor, birkaç mahallede ise proje aşamasındayız. Yıl sonuna kadar merkezde yaklaşık 10 adet taziye evini tamamlamayı umut ediyoruz" dedi.

Taşkın ayrıca, "Bu tür yapılar sadece acıların paylaşıldığı yerler değil, sosyal dayanışmayı güçlendiren, özel günlerde ya da resmi ziyaretlerde kullanılabilecek alanlardır. Sadaka-i cariye hükmündedir. Bir tuğla koyan, bu hayra ortak olur. Halkımızın desteğiyle bu süreci daha hızlı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Eser ve hizmet belediyeciliğiyle yolumuza devam ediyoruz" diyen Başkan Taşkın, 15 aylık görev süresinde Hasırcılar Kültür Merkezi ve Gelinciktepe'deki merkez gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise taziye evinin sadece acıların paylaşıldığı bir alan değil, mahalle halkının buluşma noktası olacağını belirterek, "Seçim döneminde verilen sözlerden biri daha tutuldu. Başta Belediye Başkanımız Bayram Taşkın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasırcılar Mahalle Muhtarı Basri Türkeş de konuşmasında, "Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu hizmetten mahalle halkı büyük memnuniyet duydu" ifadelerini kullandı. - MALATYA