Malatya'da Yoğun Kar Yağışı: 384 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Yoğun Kar Yağışı: 384 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Geniş Video İzle

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 384 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, 980 personel ve 268 iş makinesi ile çalışmalara hız verdi ve kapalı yol sayısını 56'ya düşürdü.

20.02.2025 21:41  Güncelleme: 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 384 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, 980 personel ve 268 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucu kapalı yol sayısı 56'ya düşürüldü. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını 56 mahallede aralıksız sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için seferber oldu. 980 personel ve 268 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde 384 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, 335 mahalle yolunun ise açık durumda olduğunu bildirdi.

Malatya merkez ve 11 ilçede, meteorolojide yapılan uyarılar doğrultusunda hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalar sonucunda, akşam saatlerinde kapalı mahalle yolu sayısı 56'ya düşürüldü. Ekipler, bu 56 mahallede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının yer yer devam etmesi nedeniyle vatandaşların gereksiz ve riskli yolculuklardan kaçınmaları, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için araçlarını uygun yerlere park etmeleri tavsiye edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) 444 51 44 ve 112 Acil Çağrı Merkezi telefon numaralarına bildirebileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Malatya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Yoğun Kar Yağışı: 384 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
12:10 Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu Nur Viral utancından yüzünü kapattı Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
12:09 Dikkat sizin de cebiniz yanabilir İzmariti yere atıp ceza yedi Dikkat sizin de cebiniz yanabilir! İzmariti yere atıp ceza yedi
11:59 ABD’de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona’da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:59 Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
11:56 e-Devlet’ten yeni hizmet Resmi Gazete’de yayımlandı e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:54 Mehmet Ali Erbil’in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Yoğun Kar Yağışı: 384 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.