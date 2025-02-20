Malatya'da Yoğun Kar Yağışı: 384 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

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(MALATYA)- Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 384 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, 980 personel ve 268 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucu kapalı yol sayısı 56'ya düşürüldü. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını 56 mahallede aralıksız sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için seferber oldu. 980 personel ve 268 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde 384 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, 335 mahalle yolunun ise açık durumda olduğunu bildirdi.

Malatya merkez ve 11 ilçede, meteorolojide yapılan uyarılar doğrultusunda hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalar sonucunda, akşam saatlerinde kapalı mahalle yolu sayısı 56'ya düşürüldü. Ekipler, bu 56 mahallede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının yer yer devam etmesi nedeniyle vatandaşların gereksiz ve riskli yolculuklardan kaçınmaları, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için araçlarını uygun yerlere park etmeleri tavsiye edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) 444 51 44 ve 112 Acil Çağrı Merkezi telefon numaralarına bildirebileceklerini belirtti.