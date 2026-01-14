Malatya'da Kar Yağışı Sonrası Ekipler Sahada, Kırsalda Yüzlerce Kilometre Yol Kapalı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yol açma, tuzlama ve müdahale çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. İl genelinde toplam 719 kırsal mahalle yolunun 136'sı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 11 Ocak 2026 günü saat 18.00 civarında başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yol açma, tuzlama ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca yürütülen çalışmalar kapsamında, yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda; Malatya-Elazığ Devlet Yolu ayrımı ile Malatya-Adıyaman il sınırı arasındaki kesim, Malatya- Pütürge yolu (tır ve çekici trafiğine), Malatya-Çelikhan yolu, Hekimhan-Malatya Devlet Yolu ayrımı ile Kurşunlu il yolu ve Darende-Kuluncak yolu ulaşıma kapatıldı.

1.095 araç ve 3.554 personel sahada görev başında

Yetkililer, tüm kurumlara bağlı ekiplerin sahada 1.095 araç ve 3.554 personel ile görev yaptığını, merkez mahallelerde kapalı yol bulunmadığını, kırsal mahallelerde 13 Ocak 2026 saat 17.30 itibarıyla 136 mahalle yolunun, toplam 3.146 kilometrelik kesimin kapalı olduğunu, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pütürge, Doğanyol, Doğanşehir, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde eğitim-öğretime; Akçadağ, Kuluncak ve Darende ilçelerinde taşımalı eğitime; Yeşilyurt, Battalgazi ve Hekimhan ilçelerine bağlı bazı mahallelerde ise 14 Ocak 2026 tarihinde 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

Yetkililer, il genelinde an itibarıyla ciddi bir olumsuzluk bulunmadığını, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydetti.

Kırsal mahalle yolları ulaşıma kapalı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı verilerine göre, il genelinde toplam 719 kırsal mahalle yolunun 136'sı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.