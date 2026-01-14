Malatya'da Kar Yağışı Sonrası Ekipler Sahada, Kırsalda Yüzlerce Kilometre Yol Kapalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Malatya'da Kar Yağışı Sonrası Ekipler Sahada, Kırsalda Yüzlerce Kilometre Yol Kapalı

14.01.2026 10:41  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 719 kırsal mahalle yolundan 136'sının ulaşıma kapalı olduğunu duyurdu. Yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Eğitim-öğretime ara verilen ilçeler arasında Pütürge ve Doğanşehir de bulunuyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yol açma, tuzlama ve müdahale çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. İl genelinde toplam 719 kırsal mahalle yolunun 136'sı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 11 Ocak 2026 günü saat 18.00 civarında başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yol açma, tuzlama ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca yürütülen çalışmalar kapsamında, yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda; Malatya-Elazığ Devlet Yolu ayrımı ile Malatya-Adıyaman il sınırı arasındaki kesim, Malatya- Pütürge yolu (tır ve çekici trafiğine), Malatya-Çelikhan yolu, Hekimhan-Malatya Devlet Yolu ayrımı ile Kurşunlu il yolu ve Darende-Kuluncak yolu ulaşıma kapatıldı.

1.095 araç ve 3.554 personel sahada görev başında

Yetkililer, tüm kurumlara bağlı ekiplerin sahada 1.095 araç ve 3.554 personel ile görev yaptığını, merkez mahallelerde kapalı yol bulunmadığını, kırsal mahallelerde 13 Ocak 2026 saat 17.30 itibarıyla 136 mahalle yolunun, toplam 3.146 kilometrelik kesimin kapalı olduğunu, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pütürge, Doğanyol, Doğanşehir, Arapgir ve Arguvan ilçelerinde eğitim-öğretime; Akçadağ, Kuluncak ve Darende ilçelerinde taşımalı eğitime; Yeşilyurt, Battalgazi ve Hekimhan ilçelerine bağlı bazı mahallelerde ise 14 Ocak 2026 tarihinde 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

Yetkililer, il genelinde an itibarıyla ciddi bir olumsuzluk bulunmadığını, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydetti.

Kırsal mahalle yolları ulaşıma kapalı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı verilerine göre, il genelinde toplam 719 kırsal mahalle yolunun 136'sı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kaynak: ANKA
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:37:42. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Kar Yağışı Sonrası Ekipler Sahada, Kırsalda Yüzlerce Kilometre Yol Kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.