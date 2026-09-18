Malatya'da yüzde 95 engelli Osman Yıldırım, telefonu burnuyla kullanıp faturalarını ödüyor - Son Dakika
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Malatya'da yüzde 95 engelli Osman Yıldırım, telefonu burnuyla kullanıp faturalarını ödüyor

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Malatya\'da yüzde 95 engelli Osman Yıldırım, telefonu burnuyla kullanıp faturalarını ödüyor
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan yüzde 95 fiziksel engelli 23 yaşındaki Osman Yıldırım, ellerini kullanamamasına rağmen akıllı telefonu burnuyla kullanarak faturalarını ödüyor ve sosyal medyada içerik üretiyor.

Malatya'da doğum sırasında oksijensiz kalması sonucu yüzde 95 fiziksel engelli olan Osman Yıldırım, ellerini kullanamamasına rağmen akıllı telefonunu burnuyla kullanarak faturalarını ödüyor, sosyal medyada içerik üretiyor ve şiir yazıyor.

Hekimhan ilçesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Osman Yıldırım, yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor. Doğum sırasında yaşanan komplikasyon nedeniyle oksijensiz kalan ve yüzde 95 fiziksel engeli bulunan Yıldırım, ellerini aktif şekilde kullanamamasına rağmen kendine farklı bir yöntem geliştirdi. Akıllı telefonu burnuyla kullanmayı öğrenen Yıldırım, internet üzerinden birçok işlemini tek başına gerçekleştiriyor.

Osman'ın babası Ali Yıldırım, oğlunun yaklaşık 6 yaşından bu yana telefonunu burnuyla kullandığını belirterek, "Bütün ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyor. Telefonla internet, telefon borçları ve faturaların hepsini kendisi yatırıyor. Şiir yazabiliyor, mesaj çekebiliyor" dedi.

Anne Şengül Yıldırım ise oğlunun doğum sırasında oksijensiz kaldığını ve yaklaşık 20 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Yıldırım, "Tedavisi için İstanbul, Adana ve Balcalı dahil gitmediğimiz yer kalmadı. 5-6 yaşına geldiğinde kendiliğinden telefon kullanmayı öğrendi. Hiç okul yüzü görmedi ama telefonla uğraşırken kendi başına okumayı, yazmayı ve resim yapmayı öğrendi" ifadelerini kullandı

Oğlunun elleriyle telefonu kullanmayı denediğini ve başarılı olamadığını anlatan anne Yıldırım, "Daha sonra anne bir de burnumla deneyeyim dedi. O gün bugündür burnuyla yazıyor, internete giriyor, film izliyor, resim çekiyor ve her türlü işlemini telefon üzerinden hallediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Osman YıldırımTeknolojiHekimhanMalatyaYerelSon Dakika

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