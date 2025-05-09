Malatya\'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Malatya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları, dualar ve tekbirler eşliğinde uğurlandı.

Malatya'dan düzenlenen uğurlama programında, yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları ve dualar eşliğinde uçakla İstanbul'a ardından kutsal topraklara uğurlanan kafile, ilk olarak Medine'ye gidecek, ardından Mekke'ye geçerek hac ibadetlerini yerine getirecek.

Hac kafilesine eşlik eden sorumlu Mehmet Atalan, yaptığı açıklamada, bu kutsal yolculuğun tarif edilemez duygular yaşattığını belirterek, "Rabbim bu mübarek beldelere gitmeyi isteyen tüm Müslümanlara en kısa zamanda nasip etsin." diye konuştu. - MALATYA