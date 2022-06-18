Malatya'dan ilk Hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek - Son Dakika
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Malatya'dan ilk Hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek

18.06.2022 15:02
Malatya'dan ilk Hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek

Malatya'dan kutsal topraklara ilk hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek.

Malatya'dan kutsal topraklara ilk hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek.

Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen hac farizası bu yıl yapılacak. Hac için başvuru yapıp kurada ismi çıkan 65 yaş altı olan 390 hacı adayı bu yıl Malatya'dan Suudi Arabistan'a gidecek. 190 hacı adayı Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile 200 hacı adayı da özel şirket kanalıyla kutsal topraklara Malatya'dan gidecek.

Malatya'dan ilk hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek

Malatya'dan kutsal topraklara ilk hac kafilesi 24 Haziran'da saat 14.15 uçağıyla özel şirket organizesiyle gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile de hac kafilesi 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece saat 01.00'de Malatya'dan kalkış yapacak uçak ile kutsal topraklara hareket edilecek.

İki gün seminer gördüler

Bu arada, Malatya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları, geçtiğimiz günlerde iki gün seminer gördüler.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen iki gün süren seminerde, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu 'İbadet Bilinci ve Hac İbadeti, Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki', İl Müftü Yardımcısı Yasir Ataş 'Hacın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı'; Darende İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar 'Hz. Peygamber (SAV) ve Mescid-i Nebevi'; Başvaiz Mesut Koşar 'Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci'; Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Habip Öztürk 'Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık' konularında sunumlarını gerçekleştirdiler. Seminer Sağlık İl Müdürlüğü Personelinin Temel Sağlık Bilgisi ve Salgın Hastalıklar hususunda verdikleri bilgilerin ardından İl Müftü Vekili Fikriye Özkan'ın Hac ve Umrede Kadınlar konulu sunumu ile son buldu. - MALATYA

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Aydın'dan ilk kafile dualarla uğurlandı Aydın'dan ilk kafile dualarla uğurlandı Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'dan ilk Hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'dan ilk Hac kafilesi 24 Haziran'da gidecek - Son Dakika
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