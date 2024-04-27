(MALATYA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı Memet Bayram, belediyenin borçlarını binaya asarak ilan etti. Belediye borcunun toplam 42 milyon 243 bin 963 TL olduğu açıklandı.
AKP'den CHP'ye geçen Doğanşehir Belediyesi borcun 42 milyon 243 bin 963 TL olduğu açıklandı. Belediye binasına asılan afişte yer alan borç kalemleri şöyle:
"Personel Gideri: 11 milyon 273 bin 561 TL (Belediye ve Şirket Personel Nisan Ayı)
Birlik ve Sendika Üyelik Aidatı: 216 bin 460 TL
Tedarikçilere ödenmeyen borçlar: 3 milyon 313 bin 41 TL
Kredi Borçları: 15 milyon 120 bin 560 TL
Vergi Borçları 276 bin 790 TL
SGK Prim Borçları 16 milyon 134 bin 876 TL
Kıdem Tazminat Ödemesi 148 bin 795 TL
Fatura Borçları 62 bin 550 TL
Belediye İştiraki Esnafa Ödenmeyen 1 milyon 798 bin 520 TL
Ekmek Fabrikası Doğalgaz Abonelik Ücret, 135 bin TL
Maaş Ödemelerinden kalan Bakiye (Maaş-SGK-Sendika ve Vergi Borçları) 5 milyon 37 bin 368 TL"
Son Dakika › Yerel › Malatya Doğanşehir Belediyesi'nin 42 Milyon TL Borcu Açıklandı - Son Dakika
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