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Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı - Son Dakika

Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı

10.02.2022 13:01
Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı

Malatya-Kayseri karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu ve Mazıkıran mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı.

Malatya- Kayseri karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu ve Mazıkıran mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı il genelinde etkili oldu. Sivas- Tokat ve Malatya-Kayseri Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Her iki geçiş noktasında da kamyon ve tırların geçişine izin verilmedi. Kara saplanan bazı kamyonlar yolda mahsur kaldı. - SİVAS

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Kayseri, Malatya, Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya-Kayseri karayolunda kamyon ve tırlara kapatıldı - Son Dakika
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