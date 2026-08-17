Malatya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Malatya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Malatya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi
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Dokuz gün süren festival, Ferhat Göçer'in konseriyle tamamlandı; tiyatro ve atölye etkinlikleri ile zenginleşti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, dokuz günlük programını Ferhat Göçer konseriyle tamamladı. Festivalin son gününde tiyatrodan geleneksel zanaat atölyelerine, bando konserinden sahne etkinliklerine kadar farklı programlar ziyaretçilerle buluştu. Tespih ve saraciye atölyeleri ziyaretçilerle buluşurken, "Yalnız Adama Tuzak" tiyatro oyunu sahnelendi, 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.

Festivalin kapanış konserinde 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan Ferhat Göçer, "Takvim", "Unutmuş Çoktan" ve "Gül Ki Sevgilim" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, Göçer'in şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal eserlerinin yanı sıra hareketli şarkılara da yer veren Göçer, sahne performansıyla izleyicilerden alkış aldı.

EL EMEĞİ VE USTALIK FESTİVALİN SON GÜNÜNE TAŞINDI

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Tespih Atölyesi'nde kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerin yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve farklı ağaç türlerinin kullanıldığı tespih yapımının incelikleri ziyaretçilere anlatıldı. Malzeme seçimi ile taneler arasındaki uyumun önemi ele alınırken, imame, nişane ve püskül gibi bölümler ile oyma ve kakma süslemelerin tespihlere kazandırdığı estetik değer hakkında bilgi verildi.

Aynı merkezde düzenlenen Saraciye Atölyesi'nde ise geçmişte at eyeri ve koşum takımlarının yapımında kullanılan saraciye zanaatının, günümüzde çanta, cüzdan, kemer ve bavul gibi deri ürünlerin üretimiyle devam eden yönü ziyaretçilere tanıtıldı.

"YALNIZ ADAMA TUZAK" SAHNELENDİ

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda "Yalnız Adama Tuzak" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. "Kim doğruyu söylüyor?" sorusu etrafında şekillenen oyun, gerilim ve gizem unsurlarıyla izleyicilerin ilgisini çekti.

Festivalin son gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı da konser verdi. Bando tarafından seslendirilen eserler müzikseverlerle buluştu.

DOKUZ GÜNLÜK KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI TAMAMLANDI

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve farklı kültür-sanat programları gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle Malatya'nın tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

Malatya'daki dokuz günlük festival Ferhat Göçer konseriyle sona erdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir sonraki durağı Erzurum olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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