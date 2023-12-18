Malatyalı hayırsever depremzedelere mandalina dağıttı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Malatyalı hayırsever, Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan depremzedelere bir kamyon dolusu mandalina dağıttı.

Deprem bölgesi Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Darendeli hayırsever Mehmet Ulu'nun desteği ile ilçede yaşayan depremzedelere bir kamyon mandalina dağıtıldı. Darende Belediyesi fırını önünde kısa sürede dağıtımı yapılan mandalinaları alan Darendeli depremzedeler, Ulu'ya yardımları için teşekkür ederken, yardımları kısa sürede tükendi. - MALATYA