MalatyaPark AVM 15. Yılını Çocuk Etkinlikleriyle Kutluyor

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MalatyaPark AVM, 15. kuruluş yıl dönümünü çocuklara özel etkinliklerle kutluyor. Kasım ayı boyunca devam eden etkinlikler, minik ziyaretçiler ve ailelerinden büyük ilgi görüyor.

Lisanslı çocuk etkinliklerinin yer aldığı program, günlük üç seans olarak düzenleniyor ve AVM'de yoğun bir kalabalığa sahne oluyor.

Özellikle ara tatil döneminde çocuklara yönelik çeşitli sürprizler sunan MalatyaPark AVM, ziyaretçilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşatmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında hafta sonu çocukların sevdiği çizgi film karakteri Maşa ve Koca Ayı karakterleri sahne alarak çocuklarla eğlenceli anlar yaşattı.

AVM yönetimi, etkinliklerin Kasım ayı boyunca süreceğini ve çocuklar için özel içeriklerin sunulmaya devam edeceğini belirtti. - MALATYA