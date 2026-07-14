Malatya\'da 15 Temmuz anma programı

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MalatyaPark AVM'de anma programı düzenlendi.

MalatyaPark AVM'de gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, il protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı demokrasi ve milli iradeyi savunurken şehit olan vatandaşlar rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de şükran duyguları ifade edildi.

Anma etkinliğinde konuşmalarda, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin unutulmayacağı vurgulandı. Katılımcılar, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MALATYA