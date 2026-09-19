Malazgirt’te gaziler günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Üsteğmen Mustafa Şahin yaptı. Şahin, Gaziler Günü'nün, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden gazileri anmak ve kendilerine duyulan minneti ifade etmek açısından önemli olduğunu belirtti.

Gazilerin, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Şahin, geçmişten günümüze vatan savunmasında görev alan gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi. Şahin, şehit ve gazilerin ortaya koyduğu fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Törene Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.