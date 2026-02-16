Malazgirt'te Okçuluk Toplantısı - Son Dakika
Malazgirt'te Okçuluk Toplantısı

Malazgirt\'te Okçuluk Toplantısı
16.02.2026 17:29
Malazgirt'te okçuluk faaliyetlerini geliştirmek için kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Tarihe yön veren 1071 Malazgirt Zaferi'nin izlerini taşıyan Alparslan diyarında, ata sporu okçuluğun geliştirilmesi adına önemli bir adım atıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde okçuluk faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Göksu Bayram başkanlığında düzenlenen toplantıya Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Boran Karataş ile ilçede görev yapan okçuluk eğitmenleri katıldı. Toplantıda ilçede yürütülen okçuluk çalışmaları detaylı şekilde ele alınırken, sporcuların gelişim süreçleri, devam eden projeler ve eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve Malazgirt'te okçuluk branşında başarı seviyesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Bayram, Malazgirt'in sadece bir tarih sahnesi değil, aynı zamanda bir medeniyet mirası olduğuna dikkat çekerek, 1071 ruhuna yakışır bir anlayışla ata sporuna sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, öğrencilerin akademik gelişiminin yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, okullarda okçuluk sporunun yaygınlaştırılması için gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Boran Karataş ise gençlerin spora erişimini artırmak, yetenekli sporcuları erken yaşta keşfetmek ve Malazgirt'i okçuluk branşında başarılı bir konuma taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı, önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların yapılması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

