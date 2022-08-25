Malazgirt'te esnafa Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü daveti - Son Dakika
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Malazgirt'te esnafa Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü daveti

25.08.2022 21:16
Malazgirt'te esnafa Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü daveti

Malazgirt'teki sivil toplum kuruluşları (SKT) temsilcileri, Malazgirt esnafını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı mitinge davet etti.

Malazgirt'teki sivil toplum kuruluşları (SKT) temsilcileri, Malazgirt esnafını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı mitinge davet etti.

İlçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ve Malazgirt Esnaf Kefaret Başkanı Memet Tozyılmaz yarın yapılacak büyük buluşma mitingi için esnafı davet ettiler. Cumhurbaşkanının katılacağı miting ve kılacağı cuma namazı ile ilgili konuşan Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "Cumhurbaşkanımız her yıl olduğu gibi bu yılda Malazgirt ilçemizde halka hitap edecek ve burada Cuma namazını eda edecek. O yüzden çok onurlu ve gururluyuz. Bizde STK başkanlarımızla birlikte esnafımızı ziyaret ederek yarına yapılacak mitinge davet ettik" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman ise, "Cumhurbaşkanımız etkinliklerimize teşrifleriyle bizleri onurlandıracak. Sizlerde biliyorsunuz, iki yıldır pandeminin gölgesinde etkinliklerimizi yaptık. Bu yıl çok şükür etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Okçular Vakfımız, kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından organize edilecek. Esnaf kardeşlerimizi yarın yapılacak büyük bir buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

Etkinliklerle ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın, esnaflarımızı büyük mitinge şimdiden davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl buraya geliyor oda bizim esnafımız için büyük bir gelir kaynağı oluşturuyor" dedi. - MUŞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malazgirt'te esnafa Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü daveti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt'te esnafa Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü daveti - Son Dakika
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